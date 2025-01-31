«Главное, чтобы не зазвездились!» Серьёзный разговор Лукашенко с учёными
За годы независимости в нашей стране выстроена серьезная научная и производственная база, которая позволяет успешно развивать экономику, повышать уровень и качество жизни людей, укреплять обороноспособность страны. Об этом заявил глава государства на торжественной церемонии во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
31 января дипломы доктора наук и аттестаты профессора из рук Президента получили научные и научно-педагогические работники. Это еще одна яркая традиция белорусов – по случаю Дня науки в конце января чествовать выдающихся ученых.
О приземленности сегодня говорили тоже. Преимущественно Главнокомандующий и человек с большими звездами на погонах. Леонид Мальцев – экс-министр обороны Беларуси, видный военный и государственный деятель теперь в Академии управления. Преподает, по замыслу, будущим руководителям. Докторскую защитил по теме «Стратегия военного строительства в Беларуси в современных условиях». Что до политологии, то именно она, уверен генерал-полковник, должна помочь развить нашу систему. Она должна быть устойчивой и белорусской. По духу и по ценностям.
Леонид Мальцев, экс-министр обороны Беларуси:
Как известно, наука должна освещать путь практики. Поэтому политология должна и может предложить направление дальнейшего развития нашей политической системы. Например, как нам нужно развивать дальше вопросы гражданского общества, партийного строительства и так далее. Нам не надо кого-то копировать. Нам нужно, конечно, изучать опыты других государств, но использовать этот опыт только в соответствии с нашими национальными ценностями.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ни у кого нет из наших генералов такого опыта. Все это надо оставить в Академии управления. Академия должна стать ведущей. Не потому, что она при Президенте, а потому, что скоро эти академики будут управлять страной. Это верхушка. Там же и переподготовку проходят некоторые. Поэтому я вас убедительно прошу, чтобы вокруг вас сформировалось вот это здоровое ядро, которое на землю будет опускать всех тех, кто, как вы правильно сказали, привык хватать чужой опыт и переносить в Беларусь. Это не наш путь, вы же помните. Мы шли от земли, мы делали то, что надо на земле, то, что надо было людям. И потихоньку-потихоньку поднимались наверх и создали сегодня то, что народу нравится. Последние выборы это продемонстрировали. Может, кому-то не нравится. Но народу это нравится. Мы это для людей делаем. И мы это должны сохранить.
В последнее время очень много внимания вопросу смены поколений – принято считать, что молодая кровь – единственный шанс на прогресс, и Беларусь отчасти по такому естественному пути идет. Но во главе угла стоит вопрос эффективности. Мы не настолько богаты, чтобы жить в постоянном эксперименте – должен быть баланс, и это опыт, жизненный в том числе. Президент расставил точки над «и» и в вопросах дальнейшего финансирования, и в трактовке пятилетки молодежи.
Александр Лукашенко:
Эта пятилетка – не только пятилетка молодежи. Это пятилетка ученых. Мне неважно, какие вы будете – молодые, пожилые, среднего возраста или совсем старики. Главное, чтобы вы могли генерировать не только идеи, но и их серьезно разрабатывать и делать их прикладными для нашей жизни, для нашей экономики. Это главное.
И вот, пожалуйста, пример – возделывание и переработка льна. Мы теряем деньги там, где могли бы зарабатывать больше. Если бы умели смотреть чуть шире и не ленились. На прошлой неделе глава государства давал знак качества Оршанскому льнокомбинату, а сегодня критика в адрес Института льна. Не все там так гладко. Были времена, когда сырья модернизированному предприятию не хватало настолько, что приходилось закупать, качественно сырья, и это ключевое.
В Республике Беларусь сформирован генофонд льна-долгунца, включающий 628 образцов из 33 стран мира. Научно обоснованы, разработаны, усовершенствованы и использованы в селекционном процессе методы оценки отбора селекционного материала, в том числе включающие высокоточные методы оценки качества волокна, такие как сканирующая микроскопия, ДНК-маркирование, электрофорез и другие.
Александр Лукашенко:
Если откровенно, то я Институтом льна не восхищен, по крайней мере, у себя вы научились возделывать лен. Не прицепишься, прекрасный. Каждые годы это вижу. Прекрасный лен. Но я вам поручал систему создать по всей стране, и вашему директору, не знаю, он работает сейчас или нет, чтобы была система работы и чтобы был результат. Мы восстановили, по крайней мере, такое было вам поручение, и льносемстанции, потому что без семян какой у вас там может быть долгунец и так далее. Но эффекта мы не получили того, о чем договаривались. Ну а вы центральная фигура в Институте, вы возглавляете главную лабораторию, поэтому я просил бы вас передать директору, и вы учтите, что нужен результат. Я помню, собирал копейки по стране для того, чтобы модернизировать Оршанский льнокомбинат. Делаем прекрасные вещи там. Ну, может быть, наши женщины не совсем понимают, что такое лен, но потихоньку начинают понимать. И постельные принадлежности, и одежда. Да, она, может быть, больше мнется там и прочее, но незаменима для здоровья, для нас. Даже специалисты говорят, что мы успешно боремся, используя льнопродукцию с онкологией. Для нас и для всего мира это весьма актуально. Поэтому льну быть. Но нужен результат. Нужен результат, потому что в лабораторных исследованиях, условиях вы создаете хорошие образцы. И длинноволокнистые, и так далее. А для производства не хватает.
Разговор Президента с научной элитой страны был максимально конструктивным, но все же отчасти праздничным – повод диктовал формат, но, очевидно, еще есть о чем поговорить в другой тональности. И эту встречу глава государства уже анонсировал. В конце концов, белорусы большинством сказали «да» Александру Лукашенко и его видению развития страны, которое совпадает с видением народа. А раз так, то важно не забывать о матчасти.
Александр Лукашенко:
Выборы – это не только победа. Я ведь понимаю, чего хотят люди. Но без самих людей мы этого не сделаем. Без науки тем более. Будет экономика – будет и страна.
И понимать, это фундамент, над которым выстраивается общее для каждого сказавшего «да», завтра.
Подробности в видео.
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