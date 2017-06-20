85% лекарств, сделанных в Беларуси, стоят меньше 5 долларов

Новости Беларуси. Лекарства белорусского производства дешевле импортных аналогов по некоторым позициям до 28 раз. Почти 37% можно купить до $ 1, то есть меньше 2 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в Беларуси стоимостью до $ 5 выпускаются 85% медпрепаратов.

Фармацевты отмечают рост спроса на медикаменты в дорожную аптечку. Лекарства первой необходимости, которые берут с собой на дачу или в отпуск (противовоспалительные, от ожогов, отравлений и успокоительные). Цитрамон можно купить за 40 копеек, валидол за 1,5 рубля, ибупрофен в среднем 1 рубль за отечественные таблетки.