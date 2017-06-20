Прямой эфир

85% лекарств, сделанных в Беларуси, стоят меньше 5 долларов

20 июня 2017 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Лекарства белорусского производства дешевле импортных аналогов по некоторым позициям до 28 раз. Почти 37% можно купить до $ 1, то есть меньше 2 рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В целом в Беларуси стоимостью до $ 5 выпускаются 85% медпрепаратов. 

Фармацевты отмечают рост спроса на медикаменты в дорожную аптечку. Лекарства первой необходимости, которые берут с собой на дачу или в отпуск (противовоспалительные, от ожогов, отравлений и успокоительные). Цитрамон можно купить за 40 копеек, валидол за 1,5 рубля, ибупрофен в среднем 1 рубль за отечественные таблетки.

Подробнее о новостях экономики за 20 июня здесь.

# общество # Белорусские лекарства

Другие новости рубрики

Все новости
Если вас не было в квартире более 10 дней, коммуналку можно перерассчитать
20 июня 2017 17:19

Если вас не было в квартире более 10 дней, коммуналку можно перерассчитать

Находим десятками, сотнями безымянных солдат: в Быховском районе откопали медальон и останки красноармейцев
20 июня 2017 17:15

Находим десятками, сотнями безымянных солдат: в Быховском районе откопали медальон и останки красноармейцев

Электронные табло с именами погибших во время ВОВ появятся в местах массовых захоронений и на братских могилах в Беларуси
20 июня 2017 14:52

Электронные табло с именами погибших во время ВОВ появятся в местах массовых захоронений и на братских могилах в Беларуси