В Национальной библиотеке прошел круглый стол представителей ГАИ и СМИ

Новости Беларуси. Шокирующее видео и погони. Интернет захлестнула новая волна роликов с видеорегистраторов.

Зачастую именно эта информация очевидцев помогает автоинспекторам найти виновных ДТП.

Об этом и не только шла речь в Национальной библиотеке. За круглым столом итоги 2016 года подвели сотрудники ГАИ и представители ведущих средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:

Может, недостаточно оперативно налажено взаимодействие, поэтому в этом плане мы, конечно, будем работать. Это в наших интересах. И в интересах наших граждан, чтобы они получали достоверную, правдивую информацию.