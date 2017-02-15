В Национальной библиотеке прошел круглый стол представителей ГАИ и СМИ

Новости Беларуси. Шокирующее видео и погони. Интернет захлестнула новая волна роликов с видеорегистраторов.
Зачастую именно эта информация очевидцев помогает автоинспекторам найти виновных ДТП.
Об этом и не только шла речь в Национальной библиотеке. За круглым столом итоги 2016 года подвели сотрудники ГАИ и представители ведущих средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Мельченко, заместитель министра внутренних дел Республики Беларусь:
Может, недостаточно оперативно налажено взаимодействие, поэтому в этом плане мы, конечно, будем работать. Это в наших интересах. И в интересах наших граждан, чтобы они получали достоверную, правдивую информацию.
Чтобы мы показывали свою работу и чтобы люди понимали, что, прежде всего, наша основная задача – сохранение здоровья и жизни наших людей.