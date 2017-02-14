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График приема граждан руководством и должностными лицами Администрации Президента Республики Беларусь

14 февраля 2017 17:27
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Новости Беларуси. С учетом возросшего количества обращений граждан по вопросам применения Декрета о социальном иждивенчестве принято решение о проведении выездных приемов граждан в районных и городских исполкомах.

Задать персональный вопрос можно будет руководству Администрации Президента, помощникам главы государства – главными инспекторами в регионах, а также начальникам основных подразделений Администрации Президента. Приемы пройдут 16-17 и 23-24 февраля.

Детальный график можно найти на сайте телеканала СТВ по адресу ctv.by. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района.

График приема граждан руководством и должностными лицами Администрации Президента Республики Беларусь

Кочанова Наталья Ивановна – Глава Администрации Президента

 

Жодинский горисполком

12:00 – 17:00

Позняк Александр Григорьевич – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Витебской области

 

администрация Первомайского района г.Витебска

09:00 – 12:00

Якобсон Александр Серафимович – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по г.Минску

 

администрация Московского района г.Минска

10:00 –13:00

Барабанов Дмитрий Иванович – первый заместитель начальника главного экономического управления Администрации Президента

 

администрация Советского района г.Минска

10:00 - 13:00

Тищенко Жанна Викторовна – начальник главного управление по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования

 

резиденция Президента Республики Беларусь

(приемная граждан)

10:00 - 13:00

Рыженков Максим Владимирович – Первый заместитель Главы Администрации Президента

 

Рогачевский райисполком

09:00 – 11:30

Мицкевич Валерий Вацлавович – Заместитель Главы Администрации Президента

Ивьевский райисполком

 

Лидский райисполком

 

11:00 -13:00

 

 

 

15:00 – 17:00

 

Снопков Николай Геннадьевич – Заместитель Главы Администрации Президента

 

Бобруйский горисполком

10:00 – 13:00

Герасимов Василий Николаевич – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Брестской области

 

Брестский облисполком

09:00 – 12:00

Ровнейко Сергей Васильевич – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гродненской области

 

Волковысский райисполком

10:00 – 13:00

Исаченко Анатолий Михайлович – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минской области

 

 

Молодечненский райисполком

14:00 – 17:00

Лавренков Геннадий Михайлович – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Могилевской области

 

Могилевский облисполком

10:00 – 12:00 (прямая линия) 12:00 – 14:00 (личный прием)

 

Янчевский Всеволод Вячеславович – помощник Президента Республики Беларусь – начальник главного идеологического управления

 

Борисовский райисполком

14:00 – 17:00

Мательский Андрей Францевич – начальник главного государственно-правового управления

 

Солигорский райисполком

10:00 – 13:00

Шлык Григорий Иванович – начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Гомельский облисполком

 

 

14:00 –17:00

Шлык Григорий Иванович – начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц

Буда-Кошелевский райисполком

11:00 –13:00
# общество # Прием граждан

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