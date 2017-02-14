Новости Беларуси. С учетом возросшего количества обращений граждан по вопросам применения Декрета о социальном иждивенчестве принято решение о проведении выездных приемов граждан в районных и городских исполкомах.

Задать персональный вопрос можно будет руководству Администрации Президента, помощникам главы государства – главными инспекторами в регионах, а также начальникам основных подразделений Администрации Президента. Приемы пройдут 16-17 и 23-24 февраля.

Детальный график можно найти на сайте телеканала СТВ по адресу ctv.by. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района.

График приема граждан руководством и должностными лицами Администрации Президента Республики Беларусь