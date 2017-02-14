Новости Беларуси. С учетом возросшего количества обращений граждан по вопросам применения Декрета о социальном иждивенчестве принято решение о проведении выездных приемов граждан в районных и городских исполкомах.
Задать персональный вопрос можно будет руководству Администрации Президента, помощникам главы государства – главными инспекторами в регионах, а также начальникам основных подразделений Администрации Президента. Приемы пройдут 16-17 и 23-24 февраля.
Детальный график можно найти на сайте телеканала СТВ по адресу ctv.by. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан в вашем исполкоме или администрации района.
График приема граждан руководством и должностными лицами Администрации Президента Республики Беларусь
|
Кочанова Наталья Ивановна – Глава Администрации Президента
|
Жодинский горисполком
|
12:00 – 17:00
|
Позняк Александр Григорьевич – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Витебской области
|
администрация Первомайского района г.Витебска
|
09:00 – 12:00
|
Якобсон Александр Серафимович – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по г.Минску
|
администрация Московского района г.Минска
|
10:00 –13:00
|
Барабанов Дмитрий Иванович – первый заместитель начальника главного экономического управления Администрации Президента
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администрация Советского района г.Минска
|
10:00 - 13:00
|
Тищенко Жанна Викторовна – начальник главного управление по взаимоотношениям с органами законодательной и судебной власти, вопросам гражданства и помилования
|
резиденция Президента Республики Беларусь
(приемная граждан)
|
10:00 - 13:00
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Рыженков Максим Владимирович – Первый заместитель Главы Администрации Президента
|
Рогачевский райисполком
|
09:00 – 11:30
|
Мицкевич Валерий Вацлавович – Заместитель Главы Администрации Президента
|
Ивьевский райисполком
Лидский райисполком
|
11:00 -13:00
15:00 – 17:00
|
Снопков Николай Геннадьевич – Заместитель Главы Администрации Президента
|
Бобруйский горисполком
|
10:00 – 13:00
|
Герасимов Василий Николаевич – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Брестской области
|
Брестский облисполком
|
09:00 – 12:00
|
Ровнейко Сергей Васильевич – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Гродненской области
|
Волковысский райисполком
|
10:00 – 13:00
|
Исаченко Анатолий Михайлович – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минской области
|
Молодечненский райисполком
|
14:00 – 17:00
|
Лавренков Геннадий Михайлович – помощник Президента Республики Беларусь – главный инспектор по Могилевской области
|
Могилевский облисполком
|
10:00 – 12:00 (прямая линия) 12:00 – 14:00 (личный прием)
|
Янчевский Всеволод Вячеславович – помощник Президента Республики Беларусь – начальник главного идеологического управления
|
Борисовский райисполком
|
14:00 – 17:00
|
Мательский Андрей Францевич – начальник главного государственно-правового управления
|
Солигорский райисполком
|
10:00 – 13:00
|
Шлык Григорий Иванович – начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц
|
Гомельский облисполком
|
14:00 –17:00
|
Шлык Григорий Иванович – начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц
|
Буда-Кошелевский райисполком
|
11:00 –13:00