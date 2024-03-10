Делегация из Ханоя встретилась с белорусами – ветеранами войны во Вьетнаме

Молодежь из Вьетнама пообщалась с белорусами, которые защищали их родину в годы американской агрессии. Встреча представителей разных поколений состоялась в Минске в Музее истории Великой Отечественной войны, где для гостей также провели экскурсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на расстояние, Минск и Ханой прочно связывает общее историческое прошлое.

Война во Вьетнаме длилась с 1955-го по 1975 год. Тогда Вооруженные силы еще БССР помогли союзникам отстоять свою независимость. В современной геополитической ситуации активизация сотрудничества с исторически сложившимися партнерами открывает новые пути для экономического и социального развития. Обе стороны нацелены на продуктивное развитие отношений в самых разных сферах.

Чан Вьет Нанг, глава комитета молодежи Вооруженных сил Коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина:

Мы должны сосредоточиться на воспитании молодых людей, чтобы они знали историю своей страны, своей родины, чтобы они любили свою землю и всегда были готовы защищать суверенитет. Героизм и подвиг белорусского народа мы очень уважаем и ценим. Для нас большая честь находиться сегодня здесь, на этой земле.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сегодня так же, как и за Беларусь, за Вьетнам идет борьба, борьба между сильными мира сего. И наша задача – защитить молодежь от проникновения всевозможных чуждых нам идей, которые постоянно нам подбрасывают. И двигаться вперед по тому пути, который определяют наши народы.