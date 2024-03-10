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Делегация из Ханоя встретилась с белорусами – ветеранами войны во Вьетнаме

10 марта 2024 10:46
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Молодежь из Вьетнама пообщалась с белорусами, которые защищали их родину в годы американской агрессии. Встреча представителей разных поколений состоялась в Минске в Музее истории Великой Отечественной войны, где для гостей также провели экскурсию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на расстояние, Минск и Ханой прочно связывает общее историческое прошлое.

Делегация из Ханоя встретилась с белорусами – ветеранами войны во Вьетнаме-1

Война во Вьетнаме длилась с 1955-го по 1975 год. Тогда Вооруженные силы еще БССР помогли союзникам отстоять свою независимость. В современной геополитической ситуации активизация сотрудничества с исторически сложившимися партнерами открывает новые пути для экономического и социального развития. Обе стороны нацелены на продуктивное развитие отношений в самых разных сферах.

Делегация из Ханоя встретилась с белорусами – ветеранами войны во Вьетнаме-4

Чан Вьет Нанг, глава комитета молодежи Вооруженных сил Коммунистического союза молодежи имени Хо Ши Мина:
Мы должны сосредоточиться на воспитании молодых людей, чтобы они знали историю своей страны, своей родины, чтобы они любили свою землю и всегда были готовы защищать суверенитет. Героизм и подвиг белорусского народа мы очень уважаем и ценим. Для нас большая честь находиться сегодня здесь, на этой земле.

Делегация из Ханоя встретилась с белорусами – ветеранами войны во Вьетнаме-7

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Сегодня так же, как и за Беларусь, за Вьетнам идет борьба, борьба между сильными мира сего. И наша задача – защитить молодежь от проникновения всевозможных чуждых нам идей, которые постоянно нам подбрасывают. И двигаться вперед по тому пути, который определяют наши народы.

Делегация из Ханоя встретилась с белорусами – ветеранами войны во Вьетнаме-10

Вьетнамская делегация прибыла в Беларусь несколько дней назад. Ранее она посетила Хатынь, ознакомилась с работой промышленных флагманов. Кроме того, состоялась встреча с депутатами нижней палаты парламента, на которой договорились о подписании соглашения о сотрудничестве Комсомола Вьетнама и Компартии Беларуси.

# Беларусь-Вьетнам # общество # Сергей Клишевич

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