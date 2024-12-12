В МИД Беларуси выразили ожидания от действий нового правительства Литвы

Литва может пересмотреть свои ориентиры. В стране приступит к работе новый Кабинет министров. В связи с этим в МИД Беларуси выразили ожидания от действий нового правительства, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ведомстве напомнили, что Минск всегда стремился к добрососедству и готов позитивно отреагировать на любой конструктивный шаг со стороны прибалтийской республики. Как отметил пресс-секретарь МИД, белорусы и литовцы имеют дружеские отношения, и политики должны поддерживать такие стремления своего народа. К сожалению, действия предыдущих властей этому не соответствовали, но парламентские выборы в Литве показали, что люди хотят перемен. Среди новых лиц есть те, кто может переосмыслить внутренние проблемы страны, отметил Анатолий Глаз, в том числе и отношения с Беларусью. Минск всегда поддержит настоящую народную демократию и мнение литовского народа, добавили в МИД нашей страны.