Белорусский национальный технический университет отмечает 105-летие

В честь знаковой даты 70 лучших работников были отмечены наградами министерств и ведомств. БНТУ – лидер инженерного образования. За более чем вековую историю университет прошел путь от политехнического училища до одного из самых крупных университетов страны.

Ксения Якушенко, проректор по научной работе Белорусского национального технического университета:

В БНТУ я проработала, наверное, 8 лет уже будет в этом году. Я начинала с заведующего кафедрой, и после защиты докторской диссертации меня пригласили на должность проректора по научной работе. И опять же хочу отметить, что это необычайная честь и необыкновенное чудо, что возможно в такой махине, в таком огромном механизме, как БНТУ, быть на такой почетной должности. В эту последнюю пятилетку мы получили два гранта Президента Республики Беларусь в области науки. Это грант по направлению материаловедения и по направлению свойств бетонов.

На 20 факультетах БНТУ обучается около 21 тысячи студентов. Четверть из них – иностранцы. Вуз предлагает широкий выбор направлений: от машиностроения и архитектуры до робототехники и информационных технологий. Всего более 140 специальностей, и этот перечень постоянно расширяется.