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В МВД рассказали, почему в Минске снова появилась спецтехника

27 июля 2021 14:01
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Новости Беларуси. 27 и 28 июля внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С этим и связано перемещение спецтранспорта в Минске.

В МВД рассказали, почему в Минске снова появилась спецтехника-1

В различных регионах республики соединения и воинские части отработают вопросы обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечение массовых беспорядков.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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