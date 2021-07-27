В МВД рассказали, почему в Минске снова появилась спецтехника

Новости Беларуси. 27 и 28 июля внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С этим и связано перемещение спецтранспорта в Минске.
Новости Беларуси. 27 и 28 июля внутренние войска и органы внутренних дел проводят плановые учения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С этим и связано перемещение спецтранспорта в Минске.
В различных регионах республики соединения и воинские части отработают вопросы обеспечения охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий и пресечение массовых беспорядков.