В музее ВОВ появились бюсты героев Советского Союза Зинаиды Портновой и Василия Маргелова

Новости Беларуси. Пример отваги, милосердия и любви к Родине. Коллекция музея истории Великой Отечественной войны пополнилась двумя бюстами героев Советского Союза – Василия Маргелова и Зинаиды Портновой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их истории тесно связаны с белорусской землей и белорусским народом. В мероприятии приняли участие дети и внуки героев Советского Союза, отдавших жизни во благо независимости Беларуси.

Алексей Талай, паралимпиец, член Конституционной комиссии:

Вечные огни должны гореть по всему Советскому Союзу. Я уверен, мы восстановим памятники и в других странах Восточной Европы. Памятники, которые какие-то силы политики сносят. Для нас это боль, для нас это трагедия. Поэтому сегодня в год, объявленный главой государства Годом исторической памяти, мы здесь открываем памятники героев, общих героев и России, и Беларуси – всего советского народа.

Виталий Шиян, руководитель проекта «Аллея Российской славы» (Санкт-Петербург):

Проект «Аллея Российской славы» был создан в 2008 году. За это время было создано более 2 000 бюстов и установлено по всей России и за рубежом. Бюсты устанавливаются бесплатно, преподносятся в дар учебным заведениям, школам, кадетским корпусам, военным частям.