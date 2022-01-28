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В музее ВОВ появились бюсты героев Советского Союза Зинаиды Портновой и Василия Маргелова

28 января 2022 06:51
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Новости Беларуси. Пример отваги, милосердия и любви к Родине. Коллекция музея истории Великой Отечественной войны пополнилась двумя бюстами героев Советского Союза – Василия Маргелова и Зинаиды Портновой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее ВОВ появились бюсты героев Советского Союза Зинаиды Портновой и Василия Маргелова-1

Их истории тесно связаны с белорусской землей и белорусским народом. В мероприятии приняли участие дети и внуки героев Советского Союза, отдавших жизни во благо независимости Беларуси.

В музее ВОВ появились бюсты героев Советского Союза Зинаиды Портновой и Василия Маргелова-4

Алексей Талай, паралимпиец, член Конституционной комиссии:
Вечные огни должны гореть по всему Советскому Союзу. Я уверен, мы восстановим памятники и в других странах Восточной Европы. Памятники, которые какие-то силы политики сносят. Для нас это боль, для нас это трагедия. Поэтому сегодня в год, объявленный главой государства Годом исторической памяти, мы здесь открываем памятники героев, общих героев и России, и Беларуси – всего советского народа.

В музее ВОВ появились бюсты героев Советского Союза Зинаиды Портновой и Василия Маргелова-7

Виталий Шиян, руководитель проекта «Аллея Российской славы» (Санкт-Петербург):
Проект «Аллея Российской славы» был создан в 2008 году. За это время было создано более 2 000 бюстов и установлено по всей России и за рубежом. Бюсты устанавливаются бесплатно, преподносятся в дар учебным заведениям, школам, кадетским корпусам, военным частям.

В музее ВОВ появились бюсты героев Советского Союза Зинаиды Портновой и Василия Маргелова-10

Торжественная церемония состоялась при поддержке фонда Алексея Талая и проекта «Аллея Российской славы». Как заявили организаторы, подобное сотрудничество продолжится и далее, ведь наши братские народы не единожды доказали всему миру, что наша сила в единстве.

# Музеи Минска # общество # Алексей Талай # Виталий Шиян # Василий Маргелов # Зинаида Портнова # Фотофакт

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