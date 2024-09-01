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В музее Великой Отечественной отмечают День знаний

01 сентября 2024 11:01
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Познавательно и патриотично День знаний отмечают в музее Великой Отечественной войны. Для юных посетителей подготовили интерактивную праздничную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В музее Великой Отечественной отмечают День знаний-2

В пространстве «Музей для детей» участники смогли оформить открытку, поучаствовать в викторине о Великой Отечественной войне и благодаря виртуальной реальности стать участниками танкового боя. Одной из главных фишек мероприятия стало проведение музейного занятия «Солдатский треугольник» для ребят из многодетных семей.

В музее Великой Отечественной отмечают День знаний-4

Анна Лукашевич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
У нас очень часто проводят музейные уроки для детей, для школьников. Заключается смысл в том, чтобы детям преподнести информацию об истории Великой Отечественной войны, о событиях, о людях, которые совершали подвиги, через интерактивные такие мероприятия. 1 сентября – это значимая дата, и начать свой учебный год с того, что ты окунешься в историю своей же страны, это, конечно, как патриотично, так и интересно. И вот как раз таки для школьников, проводя такие уроки, это все привод к тому, что люди помнят свою историю, дети помнят свою историю и будут передавать эти знания уже другому поколению.

Кроме того, свободной для посещения в этот праздничный день стала площадка самолета Ли-2 – одного из самых крупных экспонатов музея. У каждого посетителя появилась уникальная возможность изучить устройство крылатого свидетеля Победы и сделать памятную фотографию.

# Великая Отечественная война

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