В музее Великой Отечественной отмечают День знаний

Анна Лукашевич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

У нас очень часто проводят музейные уроки для детей, для школьников. Заключается смысл в том, чтобы детям преподнести информацию об истории Великой Отечественной войны, о событиях, о людях, которые совершали подвиги, через интерактивные такие мероприятия. 1 сентября – это значимая дата, и начать свой учебный год с того, что ты окунешься в историю своей же страны, это, конечно, как патриотично, так и интересно. И вот как раз таки для школьников, проводя такие уроки, это все привод к тому, что люди помнят свою историю, дети помнят свою историю и будут передавать эти знания уже другому поколению.