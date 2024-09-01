В музее Великой Отечественной отмечают День знаний

Познавательно и патриотично День знаний отмечают в музее Великой Отечественной войны. Для юных посетителей подготовили интерактивную праздничную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Познавательно и патриотично День знаний отмечают в музее Великой Отечественной войны. Для юных посетителей подготовили интерактивную праздничную программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пространстве «Музей для детей» участники смогли оформить открытку, поучаствовать в викторине о Великой Отечественной войне и благодаря виртуальной реальности стать участниками танкового боя. Одной из главных фишек мероприятия стало проведение музейного занятия «Солдатский треугольник» для ребят из многодетных семей.
Анна Лукашевич, младший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
У нас очень часто проводят музейные уроки для детей, для школьников. Заключается смысл в том, чтобы детям преподнести информацию об истории Великой Отечественной войны, о событиях, о людях, которые совершали подвиги, через интерактивные такие мероприятия. 1 сентября – это значимая дата, и начать свой учебный год с того, что ты окунешься в историю своей же страны, это, конечно, как патриотично, так и интересно. И вот как раз таки для школьников, проводя такие уроки, это все привод к тому, что люди помнят свою историю, дети помнят свою историю и будут передавать эти знания уже другому поколению.
Кроме того, свободной для посещения в этот праздничный день стала площадка самолета Ли-2 – одного из самых крупных экспонатов музея. У каждого посетителя появилась уникальная возможность изучить устройство крылатого свидетеля Победы и сделать памятную фотографию.