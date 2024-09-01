Президент поздравил сотрудников Центра подготовки кадров МВД с 70-летием учреждения

70 лет со дня образования отмечает 1 сентября Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Руководство, личный состав, ветеранов учреждения поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
70 лет со дня образования отмечает 1 сентября Центр подготовки, повышения квалификации и переподготовки кадров МВД. Руководство, личный состав, ветеранов учреждения поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За прошедшие десятилетия коллектив создал мощную научную базу, завоевал авторитет в учебном сообществе и подготовил для милицейского ведомства множество профессионалов. Сегодня учреждение – прекрасно оснащенный комплекс, в котором ежегодно обучаются около 4 тысяч сотрудников и курсантов. Из его стен выходят высококвалифицированные специалисты, готовые эффективно противостоять всем вызовам и угрозам.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что хорошая материально-техническая база, потенциал, опыт и знания сотрудников центра и впредь позволят вам, шагая в ногу со временем, готовить специалистов, способных решать самые сложные задачи по противодействию преступности, обеспечению правопорядка и безопасности граждан, настоящих патриотов нашей Родины.