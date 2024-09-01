Президент поздравил сотрудников Центра подготовки кадров МВД с 70-летием учреждения

Когда солист Большого начал петь и в чём его секрет счастья? Душевный разговор с Владимиром Громовым

Самое главное – выбрать свой путь, чтобы самому быть счастливым. Если будешь счастлив сам, то и окружающие (семья, люди, с которыми ты работаешь, для которых ты работаешь) будут тоже счастливы.