Имена победителей Национальной литературной премии назвали в Ивацевичах
Ивацевичи второй день живут в атмосфере торжества родного слова. Райцентр стал столицей XXXI Дня белорусской письменности. Накануне на главной сцене прошла церемония официального открытия праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На праздник шли целыми семьями! Как в Ивацевичах отмечали XXXI День белорусской письменности?
Время выбрало нас – под таким девизом стартовал главный литературный праздник страны. Организаторы постарались отразить на сцене историко-культурное наследие белорусского народа – перед зрителями предстали три стилистические картины, отражающие древние времена, духовность и современность, с визуальным рядом в виде известных цитат из белорусской классики. Нашли отражение в концерте и три лейтмотива нынешнего Дня белорусской письменности. Это юбилейные даты: 80-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие института президентства и 30-летие Конституции.
Во время церемонии открытия разрешилась главная интрига дня: назвали имена победителей Национальной литературной премии – это высшая награда для авторов в нашей стране. В шести номинациях представлены произведения как уже именитых белорусских писателей, так начинающих, которые только прокладывают путь к книжному Олимпу.
Алеся Кузнецова, победитель Национальной литературной премии в номинации «Лучший дебют»:
Очень важно быть оцененным в своей стране. Поэтому для меня очень важно, что в моей стране мне говорят: пиши дальше. Ведь эта награда, она что означает? Что твой труд нужен нам, пиши дальше. И я уже пишу четвертый мой роман.
1 сентября праздничные мероприятия в Ивацевичах продолжатся. Гостей приглашают посетить фестиваль книги и прессы, где можно встретиться с писателями. Их на праздник приехало рекордное количество – почти 140 литераторов. В 2 часа начнется церемония закрытия Дня белорусской письменности и передача вымпела следующему городу, который примет праздник родного слова в 2025 году.