Имена победителей Национальной литературной премии назвали в Ивацевичах

Ивацевичи второй день живут в атмосфере торжества родного слова. Райцентр стал столицей XXXI Дня белорусской письменности. Накануне на главной сцене прошла церемония официального открытия праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время выбрало нас – под таким девизом стартовал главный литературный праздник страны. Организаторы постарались отразить на сцене историко-культурное наследие белорусского народа – перед зрителями предстали три стилистические картины, отражающие древние времена, духовность и современность, с визуальным рядом в виде известных цитат из белорусской классики. Нашли отражение в концерте и три лейтмотива нынешнего Дня белорусской письменности. Это юбилейные даты: 80-летие освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков, 30-летие института президентства и 30-летие Конституции.

Во время церемонии открытия разрешилась главная интрига дня: назвали имена победителей Национальной литературной премии – это высшая награда для авторов в нашей стране. В шести номинациях представлены произведения как уже именитых белорусских писателей, так начинающих, которые только прокладывают путь к книжному Олимпу.