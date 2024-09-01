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С 1 сентября в Беларуси повышается базовая ставка

01 сентября 2024 07:47
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С 1 сентября в Беларуси повышается базовая ставка, второй раз за год. Это предполагает рост заработной платы работников бюджетной сферы. Ее размер составит 253 рубля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 сентября в Беларуси повышается базовая ставка-2

Изменения коснутся более 800 тысяч человек: работников сфер здравоохранения, образования, культуры, спорта и науки. По сравнению с прошлым годом рост базовой ставки составит 9 %. Поскольку к этой расчетной величине привязаны стимулирующие выплаты, то и их размеры вырастут. С начала года также увеличатся надбавки мастерам производственного обучения, родителям-воспитателям и приемным родителям, а также работникам объектов общественного питания учреждений образования.

С 1 сентября в Беларуси повышается базовая ставка-4

Татьяна Лукьянчикова, заместитель начальника управления оплаты труда в бюджетной сфере Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Заработная плата работников бюджетных организаций за 7 месяцев 2024 увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 18,4 % и составила 1 711 рублей, реальная заработная плата возросла с темпом роста 112 %.

Быстрыми темпами растет зарплата в сфере образования. По сравнению с прошлым годом доходы педагогов увеличились на 25 %, а учителей – на 29. Всего же в этом году на оплату труда работников бюджетной сферы планируется направить более 17 миллиардов рублей.

# Зарплаты в Беларуси

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