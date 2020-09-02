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В Музее истории ВОВ откроется новая выставка. Чем она интересна

02 сентября 2020 09:03
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Новости Беларуси. В Минске 2 сентября откроют выставку к 75-летию окончания Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Музее истории ВОВ откроется новая выставка. Чем она интересна -1

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны представят более 180 предметов, распределенных по четырем тематическим разделам: «Берлинская операция», «Встреча на Эльбе», «Парад Победы» и «Маньчжурская операция».

В Музее истории ВОВ откроется новая выставка. Чем она интересна -4

Основной акцент будет сделан на советско-японской войне, победа в которой ознаменовала окончание Второй мировой. Работа временной экспозиции продлится до ноября.  

# Вторая мировая война # общество # Фотофакт

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