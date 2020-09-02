В Музее истории ВОВ откроется новая выставка. Чем она интересна

Новости Беларуси. В Минске 2 сентября откроют выставку к 75-летию окончания Второй мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны представят более 180 предметов, распределенных по четырем тематическим разделам: «Берлинская операция», «Встреча на Эльбе», «Парад Победы» и «Маньчжурская операция».