В Южной Корее от коронавируса MERS погибли 20 человек, свыше 160 заражены

Новости Южной Кореи. Число жертв коронавируса в Южной Корее достигло 20 человек. Заражено уже свыше 160 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть пострадавшие и в Европе.

В Германии от осложнений, вызванных этим заболеванием, умер 65-летний мужчина. В Чехии с подозрением на вирус MERS госпитализировали молодого человека, недавно вернувшегося из Южной Кореи.

На фоне вспышки синдрома в мире в Беларуси усилен контроль за прибывающими из-за границы.

Особое внимание – аэропортам. В больницах подготовились для изоляции подозрительных пациентов и оказания им необходимой медицинской помощи.

Игорь Гаевский, заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Республики Беларусь:

Наша задача сейчас – защита внешних границ. Если турист, командировочный или еще какой-то человек из Южной Карее или стран Ближнего Востока, который потенциально может быть носителем этой инфекции, прибудет в нашу страну, наша главная задача – зафиксировать его на границе. И если у него есть симптомы – это, как правило, лихорадка, температура, плохое самочувствие, – вычислить его, изолировать и оказать полный объем медицинской помощи, восстановить его здоровье, сделать его безопасным для себя и окружающих.

По заявлениям Всемирной организации здравоохранения, распространение ближневосточного респираторного синдрома на данном этапе не является чрезвычайной ситуацией мирового масштаба. При этом все страны должны всегда быть готовы к непредвиденным вспышкам, наподобие этого, и других инфекционных заболеваний.

В настоящее время вакцины против MERS нет. Смертность от вируса составляет около 35%.