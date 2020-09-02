В Москве вакцинация от коронавируса начнётся 5 сентября

Новости России. В Москве вакцинация добровольцев от COVID-19 начнется уже в конце этой недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сначала препарат появится в 7 поликлиниках, позже его завезут еще в 8-13 медицинских учреждений. На этапе пострегистрационных исследований будут привиты порядка 40 тысяч человек. Перед тем, как ввести лекарство, добровольцам будут делать анализы.

Напомним, зарегистрированный 11 августа российский препарат «Спутник V» стал первой в мире вакциной от коронавируса, получившей государственную регистрацию.