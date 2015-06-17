Новости России. В Москве прощаются с певицей Жанной Фриске. Гражданская панихида, начавшаяся в два часа дня, продлится до восьми вечера. Утром в четверг траурная процессия переместится на Николо-Архангельское кладбище, где и будет похоронена певица.

К концертному залу «Крокус Сити Холл» спешат поклонники, родные и близкие.

Те, кто молился и верил до последнего. По информации правоохранительных органов, проститься с Жанной Фриске пришли тысячи людей.

Как пишут российские издания, очередь желающих отдать долг памяти уже растянулась на полкилометра.

У гроба – родные и друзья артистки. На стене установлен экран, на котором без звука транслируются клипы певицы, радостные кадры сменяют друг друга. Такой ее запомнили: радостной, улыбчивой, настоящей. Рядом с гробом размещен большой портрет Жанны и букеты белых лилий.

Ранее близкая подруга певицы Ольга Орлова обратилась ко всем, кто собирается попрощаться с артисткой.

Она попросила людей понять тяжелые чувства родных и воздержаться от фотографирования покойной.

Певицы не стало в понедельник поздно вечером. Последние полтора года Жанна Фриске боролась с раком головного мозга. Жанна Фриске не дожила до 41-го дня рождения несколько недель.