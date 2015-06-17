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С нового учебного года в Беларуси появятся первые профильные классы

17 июня 2015 11:18
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Новости Беларуси. Уже в сентябре в Беларуси появятся первые профильные классы. Таким образом, в стране планируют со школьной скамьи готовить кадры для реального сектора экономики. Речь, в первую очередь, о рабочих специальностях и о специалистах для высокотехнологичных производств.

Новая система будет подспорьем и для выпускников средне-специальных учебных заведений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Освоив рабочую профессию, они смогут продолжить обучение по своей специальности в вузе. Причем стать студентом можно будет по собеседованию, либо внутреннему экзамену.  

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:
Мы сейчас ведем переговоры и с нашим парком высоких технологий, и с некоторыми частными компаниями для того, чтобы оснастить наши профессиональные лицеи и колледжи специальным оборудованием.

Аркадий Шкляр, ректор Республиканского института профессионального образования:
Мы хотим создать в Беларуси где-то примерно 20 ведущих учебных заведений по видам экономической деятельности. В них сосредоточить современное оборудование, современные технологии, обучить преподавателей, мастеров. 

# общество # Образование в Беларуси # Аркадий Шкляр # Михаил Журавков

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