ЦТ организовано на достаточно высоком уровне – Александр Якобсон

Новости Беларуси. Централизованное тестирование по правилам спецоперации. Основной этап вступительной кампании проходит по строгим правилам, исключающим возможность списать и воспользоваться современными способами подсказки или подделки документов. Все бланки для ЦТ привозят рано утром фельдъегерской службой. Распечатываются они исключительно в аудитории. За всем процессом следит госкомиссия.

90 минут и полсотни вопросов. На ЦТ по обществоведению зарегистрировались почти 11 тысяч абитуриентов. Полторы — в Белгосуниверситете. Взволнованные юноши и девушки, вооружившись учебниками и водой, родители и друзья со скрещенными пальцами внутренний дворик БГУ облюбовали задолго до начала испытания.

Во вступительной кампании свои правила, за выполнением которых тщательно следят наставники и специально созданная госкомиссия.

За пользование мобильным накануне в БГУ были удалены 2 абитуриента. Теперь попытаться стать студентом честным путем они смогут только через год. При себе лишь паспорт, пропуск и ручка с черными чернилами. Сесть рядом с братом или другом практически невозможно, номер места определяет случай.

До того как попасть в руки абитуриента, бланки проходят долгий путь. Около 7 утра вализы, так называемый неприкасаемый багаж, доставляют фельдъегерской почтой. В университете проверяют качество пломб и соответствие товара заявленному. Затем на несколько часов — в сейф. Под две печати: учебного заведения и представителя госконтроля. Около 10.30 пакеты с бланками начинают разносить. Ровно в 11.00 их вскрывают.

Обратный путь такой же. В аудитории пакеты запечатывают и прямиком в кабинет секретаря. Здесь в присутствии представителей госконтроля их и упаковывают в почтовый мешок.

Александр Якобсон, помощник президента Республики Беларусь – главный инспектор по Минску, председатель комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в БГУ:

Безукоризненно, с помощью студенчества, а не только преподавателей это организовано. Организация на достаточно высоком, уверенном уровне. Надо посмотреть, может быть некоторые вопросы связаны с комфортностью аудиторий, потому что есть аудитории тесноватые. А все остальное, как говорится, комар носа не подточит. Опыт, который за много лет здесь приобретен, сыграет свою роль.

Все той же фельдъегерской службой со всех областей почту доставляют в Республиканский институт контроля знаний. И в этом тоже гарантия защиты от постороннего вмешательства. В России, например, бланки обрабатывают более чем в ста пунктах. Весь процесс проведения ЦТ у нас занимает порядка 20 дней, у соседей — около месяца, причем замены сертификатов у них исчисляются тысячами. Что касается, будущих юристов, дипломатов и политологов, результаты сегодняшнего испытания они узнают через 10 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.