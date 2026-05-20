В Беларуси засеяно 95% площадей яровых культур

Брестская область первой в стране завершила сев яровых культур. В остальных регионах осталось менее 5 % площадей, на которых высевают кукурузу, гречиху и просо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нынешнем сезоне весенние полевые работы начались позже обычного, но благодаря слаженной работе, аграрии идут в графике 2025 года. В ближайшие дни синоптики обещают теплую и сухую погоду, это лучшая помощь аграриям. Ускорить темпы – поручение Президента. Александр Лукашенко поставил задачу: осенью урожай должен быть не ниже прошлогоднего.