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В Беларуси засеяно 95% площадей яровых культур

20 мая 2026 10:38
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Брестская область первой в стране завершила сев яровых культур. В остальных регионах осталось менее 5 % площадей, на которых высевают кукурузу, гречиху и просо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси засеяно 95% площадей яровых культур-2

В нынешнем сезоне весенние полевые работы начались позже обычного, но благодаря слаженной работе, аграрии идут в графике 2025 года. В ближайшие дни синоптики обещают теплую и сухую погоду, это лучшая помощь аграриям. Ускорить темпы – поручение Президента. Александр Лукашенко поставил задачу: осенью урожай должен быть не ниже прошлогоднего. 

# Посевная кампания

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