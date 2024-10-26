В Беларуси не исключают вероятность мокрого снега и гололёда

О погоде в Беларуси на предстоящей неделе рассказали в программе «Плюс-минус» на СТВ.

В последние дни октября в республике сохранится повышенный температурный режим. Связано это с поступлением воздушных масс атлантического происхождения по южной периферии далекого североатлантического циклона с центром над Баренцевым морем. Местами по стране прогнозируются кратковременные дожди. В отдельные дни не исключен порывистый западный ветер. В ночные и утренние часы велика вероятность образования тумана.

В начале ноября, по предварительному прогнозу, ожидается, что траектория североатлантических циклонов понизится и будет проходить вдоль 60-й северной широты. Это приведет к уплотнению облачности и увеличению осадков. Температурный фон понизится и приблизится к климатической норме. В северных районах в ночные часы есть небольшая вероятность мокрого снега и слабого гололеда. В этот период в ночные часы температура воздуха будет находиться в пределах от +1 до +9 градусов, при прояснениях в ноябре 0-2 градуса.

Дневные максимумы составят +8...+15 градусов, 27 и 28 октября по юго-западу на 1-2 градуса теплее. В первые дни ноября максимальная температура прогнозируется от +4 по северу и северо-западу до +12 по юго-востоку страны.

Подробный прогноз по стране.