В Москве борются с нелегальными торговыми павильонами: под снос пошли десятки незаконно возведенных точек

Новости России. Столица России борется с нелегальными павильонами: под снос пошли десятки незаконно возведенных торговых точек. Владельцев таких «самостроев» предупреждали долго и даже дали возможность самим убрать ларки – они построены без согласования и с нарушением правил безопасности. Но многие владельцы самостоятельно возведенных павильонов проигнорировали просьбы мэрии. Как итог – принудительный демонтаж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шогуров, начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы (Россия):

Классический пример, когда объект самовольного строительства расположен непосредственно над выходом из метрополитена. В 1998 году был построен и введен непосредственно как объект некапитальный, временный со сроком действия на 5 лет. После этого объект оброс правами собственности и сегодня демонтируется в силу того, что он является некапитальным и может угрожать жизни и здоровью граждан.

Юрий Дегтярев, первый заместитель начальника Московского метрополитена (Россия):

В первую очередь эти объекты создавались с нарушением строительных норм и правил. Они создают дополнительную нагрузку на несущую конструкцию метрополитена. Во вторую очередь они затрудняют, создают препятствия для доступа к инженерным сетям.