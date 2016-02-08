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Минск попал в топ-100 городов с лучшими гостиницами

08 февраля 2016 18:33
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Новости Беларуси. На пути к туристическому Олимпу. По данным одного из авторитетных международных онлайн-сервисов, Минск попал в топ-100 городов с самыми лучшими гостиницами. Белорусская столица заняла 49-ое место.

Лидером назван турецкий город Гёреме. Составители рейтинга учли отзывы миллионов туристов на более чем двухстах сайтах бронирования отелей. Причем анализировали не только комфорт и чистоту номеров и удобное месторасположение, но также работу персонала и качество питания, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Натычко, начальник ГУ «Управление бытового и гостиничного обслуживания населения Мингорисполкома»:
Гостиницы Минска предлагают номера на любой вкус и кошелек. Конкуренция на данный момент достаточно высока. Гостиницы могут подкупать своего клиента качеством обслуживания и, конечно же, ценой. Мы проводим мероприятия по мониторингу качества оказываемых услуг. Но самый лучший контролер – это гость, от которого уже ничего не скроешь.

# общество # Гостиницы Минска # Юрий Натычко

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