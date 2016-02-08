На станции метро «Октябрьская» начали работу вертикальные подъемники

Новости Беларуси. Минский метрополитен расширяет границы безбарьерной среды. 8 февраля на станции «Октябрьская» начали работу вертикальные подъемники. Такие лифты ранее удачно обкатали в столичной подземке на «Первомайской». Примечательно, что новые станции уже построят с элементами безбарьерной среды, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

32 года назад, когда открывалась станция метро «Октябрьская», такие подъемные платформы не были предусмотрены. Сейчас специалистам пришлось делать новые – высотой около четырех метров.

Дети, беременные женщины, горожане элегантного возраста. Эти лифты предназначены, впрочем, не только для людей с инвалидностью. И минчане уже успели оценить чудо инженерной мысли. Пассажиры мобильных помощников, а на «Октябрьской» теперь их пара, в первый день работы не упустили возможности прокатиться. Да, и механизм их работы достаточно прост.

На каждом из подъемников есть площадки безопасности. Ведь ожидающему лифта пассажиру может понадобиться по-настоящему незамедлительная помощь. В кабине можно связаться с дежурным по станции. Такие конструкции предусмотрены и на строящихся станциях.

Александр Яцевич, главный инженер электромеханической службы ГП «Минский метрополитен»:

При строительстве новых станций планируется оборудовать их либо лифтами, либо с платформами с наклонным перемещением.

А на действующих станциях пока устанавливают гусеничные подъемники.