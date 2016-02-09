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Временный поверенный США в Беларуси исколесил страну, фотографируя пернатых: в коллекции Скотта Роланда – почти 200 видов птиц

09 февраля 2016 10:05
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Новости Беларуси. Беларусь под белыми крыльями». Временный поверенный США в Беларуси побывал в разных уголках нашей страны, фотографируя пернатых. В коллекции Скотта Роланда почти две сотни видов белорусских птиц из разных уголков: от Беловежской пущи до Нарочанских озер.

Больше всего впечатлений оставили аисты и журавли. Лучшие снимки посольство США в Минске собрало в календарь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Скотт Роланд, временный поверенный в делах США в Республике Беларусь:
На обложке этого календаря журавли. Они серые, белые, это тоже символ. Мы знаем, что они только летом здесь, прилетают весной и уже в начале сентября улетают. Это показывает, что нужно ценить то, что есть, красивое.

Кстати, Скот Роланд собирается в новую экспедицию, во время которой попытается сфотографировать белорусского пеликана.

# общество # Птицы Беларуси # Скотт Роланд

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