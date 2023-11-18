В Москве -4 °C, в Мадриде +20 °C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 ноября

Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +15 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».

Сильные осадки накроют также столицу Австрии. В Вене воздух прогреется до +6 °C. А жителей Рима ожидает исключительно ясная погода и до +18 °C. Ясно и до +20 °C в Мадриде.