В Москве -4 °C, в Мадриде +20 °C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 ноября
Вот свежий климатический расклад по Европе. В столице Франции синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +15 °C, рассказали в программе «Плюс-минус».
Сильные осадки накроют также столицу Австрии. В Вене воздух прогреется до +6 °C. А жителей Рима ожидает исключительно ясная погода и до +18 °C. Ясно и до +20 °C в Мадриде.
В столице Болгарии тем временем ожидается небольшой снег. Жителей Софии ожидает пасмурная погода и до +4 °C. Резко сменится погодная обстановка в Анкаре, там уже прогнозируют снежные осадки и всего +6 °C. Ясно и до +15 °C в Афинах.
Перенесемся в Прибалтику. В Риге продолжится череда первых морозных дней и до -2 °C в дневное время суток. До +3 °C в Вильнюсе, погода при этом обещает быть преимущественно ясной. Всего +1 °C в Варшаве, столицу также ожидает небольшой снег.
Нулевой отметки достигнет столбик термометра в Киеве. В Москве до -4 °C, погода при этом будет отмечена ясная с переменной облачностью и без осадков.
Погода морозная, местами снег. Прогноз синоптиков по областям Беларуси с 20 по 26 ноября читайте здесь.