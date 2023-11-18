Прямой эфир

Погода морозная, местами снег. Прогноз синоптиков по областям Беларуси с 20 по 26 ноября

18 ноября 2023 14:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По предварительным прогнозам синоптиков, новая неделя ноября подарит нам несколько солнечных дней, рассказали в программе «Плюс-минус». Погода при этом будет морозная, местами ожидаются значительные снежные осадки.

Погода морозная, местами снег. Прогноз синоптиков по областям Беларуси с 20 по 26 ноября-1

В среднем столбик термометра будет колебаться в пределах -2...-4 °C днем и до -5...-7 °C ночью. На юго-западе страны максимальное количество осадков в смешанной фазе ожидается в пятницу. Температура воздуха при этом будет колебаться от -1 °C до +4 °C.

В Москве -4 °C, в Мадриде +20 °C. Погода в Европе на неделю с 20 по 26 ноября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.

Погода морозная, местами снег. Прогноз синоптиков по областям Беларуси с 20 по 26 ноября-4

Погода морозная, местами снег. Прогноз синоптиков по областям Беларуси с 20 по 26 ноября-6

Погода морозная, местами снег. Прогноз синоптиков по областям Беларуси с 20 по 26 ноября-8

Погода морозная, местами снег. Прогноз синоптиков по областям Беларуси с 20 по 26 ноября-10

Погода морозная, местами снег. Прогноз синоптиков по областям Беларуси с 20 по 26 ноября-12

Погода морозная, местами снег. Прогноз синоптиков по областям Беларуси с 20 по 26 ноября-14

# Погода в Беларуси # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Лёгкого хлеба не бывает». В Витебске чествовали лучших аграриев области
18 ноября 2023 14:42

«Лёгкого хлеба не бывает». В Витебске чествовали лучших аграриев области

Столичной школе присвоено имя первого командира минского ОМОН
18 ноября 2023 14:26

Столичной школе присвоено имя первого командира минского ОМОН

Рыженков: если хотим жить хорошо, то без развития сельского хозяйства никуда
18 ноября 2023 13:59

Рыженков: если хотим жить хорошо, то без развития сельского хозяйства никуда