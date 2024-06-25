Ответственность за конфликты брать на себя – как дети переживают развод родителей?

Развод в наше время – дело привычное, и этим фактом никого не удивишь. В любом случае развод родителей не может не сказаться негативным образом на детях. О том, как минимизировать последствия и сохранить здоровую психику ребенка, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Денис Северов, магистр психологии:

Большая иллюзия для родителей заключается в том, что взрослые думают, что дети ничего не понимают и не видят. Чаще на 99 % ваши дети уже понимают и видят, что в ваших отношениях что-то не то. Очень часто ответственность за эти конфликты они могут брать на самих себя.