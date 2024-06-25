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Форсирование Западной Двины. 3-й день операции «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Беларусь

25 июня 2024 18:27
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25 июня 1944 года на территории Беларуси продолжается крупнейшая в истории наступательная операция Красной армии «Багратион». Ежедневно освобождаются от оккупации гитлеровской Германии белорусские земли. Дни и месяцы освобождения Беларуси.

Форсирование Западной Двины. 3-й день операции «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Беларусь-1

25 июня 1944 года. Операция «Багратион» набирает обороты. Войска Красной армии освободили Богушевский, Сенненский, Бешенковичский и Чаусский районы.

Форсирование Западной Двины. 3-й день операции «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Беларусь-4

В этот день в ходе Витебско-Оршанской операции войска 6-й гвардейской и 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта завершили окружение Витебского «котла» с пятью танковыми дивизиями врага. Для этого необходимо было форсировать Западную Двину в Бешенковичском районе.

Форсирование Западной Двины. 3-й день операции «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Беларусь-7

Гитлеровское командование понимало, что потеря этого важного рубежа грозила им серьезными последствиями, поэтому противник дрался за каждый укрепленный пункт. Фашисты бросали в бой все имеющиеся резервы, вплоть до строительных батальонов, только бы сдержать наступление и успеть оборудовать рубежи на Западной Двине. Но уже ничто не могло остановить стремительного продвижения корпусов Красной армии. Ожесточенные бои за переправу развернулись возле деревни Узречье.

Форсирование Западной Двины. 3-й день операции «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Беларусь-10

Из воспоминаний Героя Советского Союза, непосредственного участника форсирования Западной Двины Михаила Макарычева:
Узреченская земля щедро полита кровью. В этом месте настолько упорно и ожесточенно велась схватка с врагом еще при приближении к берегу, что вода в реке была красной от крови, да и на берегу ее пролито море. До боли жаль моих павших тут боевых товарищей! Вечная им слава!

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

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