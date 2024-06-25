Форсирование Западной Двины. 3-й день операции «Багратион» – вспоминаем, как освобождали Беларусь

25 июня 1944 года на территории Беларуси продолжается крупнейшая в истории наступательная операция Красной армии «Багратион». Ежедневно освобождаются от оккупации гитлеровской Германии белорусские земли. Дни и месяцы освобождения Беларуси.
25 июня 1944 года на территории Беларуси продолжается крупнейшая в истории наступательная операция Красной армии «Багратион». Ежедневно освобождаются от оккупации гитлеровской Германии белорусские земли. Дни и месяцы освобождения Беларуси.
25 июня 1944 года. Операция «Багратион» набирает обороты. Войска Красной армии освободили Богушевский, Сенненский, Бешенковичский и Чаусский районы.
В этот день в ходе Витебско-Оршанской операции войска 6-й гвардейской и 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта завершили окружение Витебского «котла» с пятью танковыми дивизиями врага. Для этого необходимо было форсировать Западную Двину в Бешенковичском районе.
Гитлеровское командование понимало, что потеря этого важного рубежа грозила им серьезными последствиями, поэтому противник дрался за каждый укрепленный пункт. Фашисты бросали в бой все имеющиеся резервы, вплоть до строительных батальонов, только бы сдержать наступление и успеть оборудовать рубежи на Западной Двине. Но уже ничто не могло остановить стремительного продвижения корпусов Красной армии. Ожесточенные бои за переправу развернулись возле деревни Узречье.
Из воспоминаний Героя Советского Союза, непосредственного участника форсирования Западной Двины Михаила Макарычева:
Узреченская земля щедро полита кровью. В этом месте настолько упорно и ожесточенно велась схватка с врагом еще при приближении к берегу, что вода в реке была красной от крови, да и на берегу ее пролито море. До боли жаль моих павших тут боевых товарищей! Вечная им слава!
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