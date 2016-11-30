Ипотека, реформа ЖКХ, транспорт: основные темы совместного заседания обеих палат парламента

Новости Беларуси. В Беларуси жилье можно будет построить с помощью ипотеки. О сроках внедрения этой системы говорили 30 ноября на совместном заседании двух палат Национального собрания.

В частности, вице-премьер Анатолий Калинин обозначил условия при которых появятся новые понятия на рынке недвижимости Беларуси: инфляция на уровне 5-7%, ставки по кредитам – 10-15%. Это перспектива ближайших пяти лет.

Кроме того, размер ежегодных платежей по ипотеке не должен превышать 35% годового дохода семьи. Механизм ипотеки позволит многим белорусам решить жилищную проблему, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Что касается ипотеки, сфера интересов связан прежде всего с кредитно-денежной политикой сегодняшнего дня. Но учитывая политику и поставленные задачи главами государства и правительства снизить ставку рефинансирования, то в этой пятилетке мы должны в рамках программы и концепции внедрить систему строительных сбережений в Республике Беларусь. и предоставить новый инструмент для пользования, привлечения ресурсов при строительстве жилья.

Сегодня белорусам для решения жилищных проблем банковская система предлагает воспользоваться строй-сбережениями. Впрочем, инструмент этот доступен лишь в одном банке, а воспользоваться им решились всего 2 тысячи человек.

На совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики были затронуты также вопросы жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Правительству поступило около 70 вопросов от депутатов и сенаторов. Это первое совместное заседание парламентариев 6-го созыва.