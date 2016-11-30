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Поправки в Кодекс о судоустройстве и статусе судей обсуждали сенаторы на заседании Совета Республики 30 ноября

30 ноября 2016 13:24
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Новости Беларуси. В Беларуси изменится подход в работе народных судебных заседателей. Поправки в Кодекс о судоустройстве и статусе судей 30 ноября обсуждают сенаторы на заседании Совета Республики.

В подборе народных заседателей будут участвовать не только местные органы власти, но также прокуратура и адвокатура. Им предоставляется право не просто согласовывать списки, но и исключать из них определенное количество людей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алла Бодак, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:
Почему эти два института подключили к этому процессу, потому что адвокатура и прокуратура сегодня являются участниками судебного процесса и то, как они понимают, кто должен участвовать в качестве народного заседателя. Я напомню, что у нас сегодня в республике около 30 дел рассматривается с участием народных заседателей и 70 – единолично судьей. Очень важно подобрать грамотный, профессиональный состав народных заседателей.

# общество # Парламент Беларуси # Алла Бодак

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