Поправки в Кодекс о судоустройстве и статусе судей обсуждали сенаторы на заседании Совета Республики 30 ноября

Новости Беларуси. В Беларуси изменится подход в работе народных судебных заседателей. Поправки в Кодекс о судоустройстве и статусе судей 30 ноября обсуждают сенаторы на заседании Совета Республики.

В подборе народных заседателей будут участвовать не только местные органы власти, но также прокуратура и адвокатура. Им предоставляется право не просто согласовывать списки, но и исключать из них определенное количество людей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Алла Бодак, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по законодательству и государственному строительству:

Почему эти два института подключили к этому процессу, потому что адвокатура и прокуратура сегодня являются участниками судебного процесса и то, как они понимают, кто должен участвовать в качестве народного заседателя. Я напомню, что у нас сегодня в республике около 30 дел рассматривается с участием народных заседателей и 70 – единолично судьей. Очень важно подобрать грамотный, профессиональный состав народных заседателей.