Первый студенческий спутник Беларуси запустят с космодрома в Китае в 2018 году
Новости Беларуси. Первый студенческий спутник Беларуси будет запущен в 2018 году с космодрома в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в БГУ.
Наноаппарат будет работать на околоземной орбите на высоте 500 километров. Сейчас идет согласование контракта на его запуск с компанией из Поднебесной.
Спутник – это, по сути, научная лаборатория. Она оснащена комплексом систем: питания, управления, стабилизации. Срок службы – 5 лет. За это время будут опробованы новейшие технологии в сфере космоса.
Владмир Саечников, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий БГУ:
Такие аппараты – обычные сеансы связи с ними длятся минут 10-12. Он примерно 6 раз за сутки будет появляться в зоне нашей радиовидимости – от горизонта до горизонта будет пролетать.
Специально для этого разработали модуль приемный – похож на флешку. Студент будет вставлять в свой ноутбук, и за время пролета он может принимать информацию из нашего аппарата.
Студенческий спутник – это совместная разработка Академии наук и ведущего ВУЗа Беларуси. Запуск таких аппаратов – мировая практика. На орбите Земли их насчитывается около сотни.