Первый студенческий спутник Беларуси запустят с космодрома в Китае в 2018 году

Новости Беларуси. Первый студенческий спутник Беларуси будет запущен в 2018 году с космодрома в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщили в БГУ. Наноаппарат будет работать на околоземной орбите на высоте 500 километров. Сейчас идет согласование контракта на его запуск с компанией из Поднебесной.

Спутник – это, по сути, научная лаборатория. Она оснащена комплексом систем: питания, управления, стабилизации. Срок службы – 5 лет. За это время будут опробованы новейшие технологии в сфере космоса.