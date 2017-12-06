Прямой эфир

Каждый белорус должен иметь достойную зарплату: о занятости и заработной плате говорили в Минске 6 декабря

06 декабря 2017 10:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Занятость и зарплаты стали главными темами заседания Минского объединения организаций профсоюзов 6 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Положение дел на рынке труда – стабильное. Об этом говорят цифры.

Количество принятых на работу в 2017 году больше, чем уволенных. Удалось добиться повышения оплаты труда некоторым бюджетникам. Актуальной остается задача по достижению зарплаты в 1000 рублей по стране. В Минске – вопрос решенный. Средний заработок в столице уже перешагнул за эту цифру.

Каждый белорус должен иметь достойную зарплату: о занятости и заработной плате говорили в Минске 6 декабря-1

Николай Белановский, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Каждый белорус должен иметь работу, которая соответствует уровню его квалификации (а она должна повышаться усилиями самого работника), и, естественно, иметь достойную зарплату. Это наша задача на всех уровнях – и федерации, и городского объединения, любых профсоюзов – именно объединять усилия с нашими нанимателями, чтобы помогать людям достойно жить.

На контроле у профсоюзов и своевременность выплат. Работа по контролю за сроками не прекращается.

# общество # Зарплаты в Беларуси # Фотофакт # Николай Белановский

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько выставок, ярмарок и елочных базаров будет работать в Беларуси в преддверии Нового года?
06 декабря 2017 10:03

Сколько выставок, ярмарок и елочных базаров будет работать в Беларуси в преддверии Нового года?

«СБ. Беларусь сегодня»: скоро белорусы начнут определять продукты по цветным маркерам
06 декабря 2017 08:00

«СБ. Беларусь сегодня»: скоро белорусы начнут определять продукты по цветным маркерам

Газета «Антенна-Телесемь»: на ком женится принц Гарри?
06 декабря 2017 07:56

Газета «Антенна-Телесемь»: на ком женится принц Гарри?