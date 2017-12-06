Каждый белорус должен иметь достойную зарплату: о занятости и заработной плате говорили в Минске 6 декабря

Новости Беларуси. Занятость и зарплаты стали главными темами заседания Минского объединения организаций профсоюзов 6 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Положение дел на рынке труда – стабильное. Об этом говорят цифры.

Количество принятых на работу в 2017 году больше, чем уволенных. Удалось добиться повышения оплаты труда некоторым бюджетникам. Актуальной остается задача по достижению зарплаты в 1000 рублей по стране. В Минске – вопрос решенный. Средний заработок в столице уже перешагнул за эту цифру.