Сколько выставок, ярмарок и елочных базаров будет работать в Беларуси в преддверии Нового года?
Новости Беларуси. Свыше 1000 праздничных ярмарок и елочных базаров будут работать в преддверии Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Натуральная ель или сосна будет стоить от 7 до 15 рублей, в зависимости от высоты дерева. С хорошими скидками можно будет купить елочные украшения, подарки и продовольственные товары.
По всей стране пройдет около 18 тысяч праздничных выставок, дегустаций и рекламных акций. Своих покупателей ждут и более полумиллиона сладких подарков.
Виолетта Брезовская, начальник управления организации торговли услуг Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:
У нас увеличиваются и торговые объекты, и их количество. По сравнению с прошлым годом увеличилось более чем на 5500 единиц торговой площади. Сейчас торговые объекты у нас более 6 млн кв. м. Обеспеченность по стране составляет более 700 кв. м. на 1000 человек.
Больше всего елочных базаров запланировано в Минской области. Выставок и ярмарок запланировано больше всего в Гомельской области.
В праздничные дни более 2500 магазинов, ресторанов и кафе продлят рабочий день.