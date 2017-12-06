Сколько выставок, ярмарок и елочных базаров будет работать в Беларуси в преддверии Нового года?

Новости Беларуси. Свыше 1000 праздничных ярмарок и елочных базаров будут работать в преддверии Нового года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Натуральная ель или сосна будет стоить от 7 до 15 рублей, в зависимости от высоты дерева. С хорошими скидками можно будет купить елочные украшения, подарки и продовольственные товары.

По всей стране пройдет около 18 тысяч праздничных выставок, дегустаций и рекламных акций. Своих покупателей ждут и более полумиллиона сладких подарков.