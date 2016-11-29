В Молодечно появилось новое граффити: спасатель размером с многоэтажку (фотофакт)

Новости Беларуси. «О безопасности – яркими красками». Спасатель размером с многоэтажку появился в Молодечно.

Изображение украсило дом на центральной улице Большой тракт.

В качестве действующего метода профилактики граффити сотрудники МЧС выбрали не случайно. Популярное молодежное направление привлечет внимание заинтересованных уличным искусством подростков и не оставит равнодушными более взрослых горожан. Работа над очередной особенностью культурной столицы заняла несколько дней, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В скором времени такое креативное напоминания об опасных играх с огнем появятся в каждом райцентре области.

Матвей Марамыш, художник:

Это уже третий город, который мы делаем. Будут ещё города. Хотелось бы больше таких социальных проектов. Большой масштаб, большая палитра цветов – все это интересно.

Василий Шелепень, житель Молодечно:

Очень приятное изображение. Пускай будет для общего развития детей и взрослых. Это же произведение искусства. А это (показывает на разрисованную остановку) – хулиганство просто, надписи на остановках.

Андрей Рабец, первый заместитель начальника Молодечненского городского отдела по чрезвычайным ситуациям:

В изготовлении этого граффити принимает участие и Молодечненский райисполком, который выделил финансовые средства и привлек организацию, которая помогает реализовать идею.

Мы стараемся, чтобы нас слышали все слои граждан, начиная от дошколят, заканчивая пенсионерами. Одно из основных направлений в деятельности органов по чрезвычайным ситуациям – это предупреждение позникновения пожаров и гибели людей от них.