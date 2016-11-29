Эвакуация из кафе, тушение автомобиля и спасения из-под завалов: в центре Минска прошли учения МЧС

Новости Беларуси. Вой сирен и клубы дыма. Залы одного из торговых центров Минска этой ночью больше напоминали съемочный павильон.

Прямо в центре Минска сотрудники МЧС отработали действия в условиях чрезвычайных ситуаций. Эвакуация посетителей кафе, спасение людей из-под завалов, тушение загоревшегося автомобиля – легенды остросюжетных сценариев, в которых спасатели не играли роли, а отрабатывали профессиональные навыки. Условия – максимально приближены к реальным.

Проведенные учения – опыт, который спасатели смогут применить на практике в случае настоящей опасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Дембовский, заместитель начальника Минского городского управления МЧС:

Отрабатывались действия не только личного состава, но также действия управленческие, руководящего звена, потому что именно от этих решений во многом зависит успешный исход тушения пожара и ликвидации чрезвычайной ситуации.