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Лапти, сапожки, пуанты, туфельки Золушки: коллекция миниатюрной обуви Людмилы Коноховой

29 ноября 2016 10:48
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Лапти, мокасины, сапожки, кроссовки,  чуни, валенки, пуанты и даже копия ботфортов Петра первого… Свою коллекцию миниатюрной обуви Людмила Ивановна собирает уже более 30 лет. Вся жизнь нашей героини, так или иначе, связана с обувью. А началось все со статьи в газете о коллекционере из Днепропетровска.

Иногда Людмила Ивановна получает заветный башмачок с помощью хитроумных обменов между коллекционерами, немало экземпляров приобретено в антикварных магазинах и аукционах.

А из любой поездки Людмила Ивановна привозит крохотный башмачок или элегантную туфельку. Есть и особенно дорогие сердцу экспонаты.

Обувь различается не только по виду и фасону, но и по материалу. Стекло, дерево, металл, резина, керамика. А вот и волшебная хрустальная полочка с туфельками Золушки  ручной работы.

Конечно, носить такие малютки нельзя, но многие из них имеют практическое применение.

Есть в коллекции ботиночки с историей. Так, вот этот неприметный резиновый башмак – реликвия одной  семьи. Владелец сам передал его Людмиле.

Людмила Ивановна коллекционирует не только миниатюрную обувь, но и открытки с её изображением. Благодаря посткроссингу у женщины накопился большой альбом с открытками из разных уголков мира. К каждой туфельке подобрана своя подпись.

«Если одежда делает человека человеком, то обувь –  господином», – считает Людмила Ивановна.

# общество # Коллекционирование # Фотофакт # Людмила Конохова

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