В Молодечно открылась необычная школа-академия: выпускники получат сертификаты Академии управления при Президенте

Новости Беларуси. В Молодечно на базе средней школы открылась первая в Беларуси Школьная академия. В нее зачислены лучшие старшеклассники города. Успешно прошли собеседование 30 юношей и девушек. Занятия будут проводить преподаватели Академии управления, международные эксперты и педагоги Молодечно.

Учебная программа обещает быть насыщенной и разноплановой. По окончании школы выпускники получат сертификаты Академии управления при Президенте Республики Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Калина Капуцка, директор ГУО «Средняя школа №14 г. Молодечно»:

Мы уже давно тесно сотрудничаем с Академией управления при Президенте Республики Беларусь. У нас был подписан договор о профориентационной работе. И мы подумали, что этого договора нам маловато. Наши желания, наши цели были немножко больше, поэтому мы решили создать вот новую Школьную академию управления.

Марк Войтко, ученик ГУО «Средняя школа №14 г. Молодечно»:

В школьной Академии управления при Президента я ожидаю поднять себя на более высокий уровень, открыть себе дорогу в будущее.

Игорь Ганчеренок, проректор по учебной работе Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Мы придерживаемся концепции, что руководителями и рождаются, и становятся. И чем раньше мы начнем эту подготовку, выявим этих талантливых ребят, тем лучше.