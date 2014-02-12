Артисты театра оперы и балета Беларуси дали благотворительный концерт для ветеранов войны и труда Николаевщинского дома-интерната

Новости Беларуси. Артисты Национального академического Большого театра оперы и балета дали благотворительный концерт для ветеранов войны и труда Николаевщинского дома-интерната Столбцовского района. Прозвучали популярные песни 30-40-х годов прошлого века.

К подготовке программы концерта артисты подошли ответственно. Ведь зрители – очень уважаемые люди. В общежитии проживает более 100 ветеранов войны и труда. Многие из них – инвалиды с детства. С трудом ходят. Однако пропустить такое событие, как выступление столичных артистов, не смогли. На полтора часа пожилые люди вернулись в свою молодость.

Благотворительный вечер – не разовая акция. Артисты Большого планируют и в дальнейшем устраивать подобные концерты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Валентина Отрушкевич, директор Николаевщеинского дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов Столбцовского района:

Таких, как сегодня, у нас уважаемых гостей еще не было. Наши проживающие с нетерпением ждали профессиональных артистов и содержательную программу.

Ветераны:

Прекрасно. Спасибо, что приехали. Спасибо, что поют.

Песни отличные. Дай Бог здоровья.

Все понравились.

Вообще, хорошо, молодцы. Спасибо, что приехали.

Валерий Гедройц, заместитель генерального директора Национального академического Большого театра оперы и балета:

Такая канцэртная праграма, якую сёння мы прывезлі, можа быць выкарастана ў невялікіх сцэнічных умовах. Будзем імкнуцца, каб такія канцэрты будаваліся час ад часу.