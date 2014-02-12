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Первая в Беларуси православная церковь при психоневрологическом доме-интернате открылась в Червене

12 февраля 2014 13:54
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Новости Беларуси. Православная церковь открыла свои двери на территории Червенского психоневрологического дома-интерната и стала первой в стране при подобных учреждениях. Идея возведения храма появилась давно. Первоначально ее предполагали поставить на входе и освятить крест, после думали о небольшой часовне. Но с помощью жителей и работников интерната, организаций и иностранных спонсоров построили церковь.

Храм получил название в честь Амфилохия Почаевского, известного своим даром лечить физические и душевные болезни, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Владимир Семижон, директор ГУ «Червенский психоневрологический дом-интернат»:
Наши сегодня проживающие приходят в церковь. У нас раз в неделю проходят богослужения, есть батюшка, который проводит их. И постоянно ходят в церковь по 15-20 человек. Это только проживающие плюс работники, из соседних жилых домов люди подходят. Поэтому я думаю, что полезным будет.
Врачи наши тоже могут сказать, что это как-то успокаивает наших людей. И все в этом плане буде нормально.

# общество # Церковь

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