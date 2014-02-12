У минской школы № 16 появился новый корпус для учеников начальных классов

Новости Беларуси. Ключ к знаниям. У 16 школы появился новый корпус. Он уже готов принять учеников начальной школы. Именно для них спроектированы учебные классы, игровые со спальнями. Здесь также есть библиотека, актовый зал с костюмерной и гримерной, просторный зал хореографии. Кроме того, все помещения спроектированы так, чтобы было комфортно заниматься и детям с особенностями в развитии.

Новый корпус – замечательный подарок от бизнесменов не только жителям района, но и коллективу. В 2014 году школа отмечает полувековой юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тамара Стрельникова, директор ГУО «Средняя школа № 16»:

В этом здании и в здании основном школы все условия созданы для безбарьерной среды. Это лифт, это отдельно стоящая парта в каждом классе, специальные санитарные узлы для детей с ограниченными возможностями. Старое здание в комплексе с этим зданием откроется к 1 сентября 2014 года.