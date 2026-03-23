В Лондоне сожгли машины скорой помощи еврейской общины

В автомобилях взорвались газовые баллоны, в результате были выбиты стекла в соседних домах. Жителей эвакуировали. Обошлось без жертв и пострадавших. Полиция разыскивает трех подозреваемых в поджоге. Мужчин в масках зафиксировала камера видеонаблюдения. Правоохранители квалифицируют это нападение как преступление на почве ненависти. Премьер-министр страны Кир Стармер резко осудил это нападение. Число антисемитских инцидентов в Великобритании резко возросло с начала конфликта между Израилем и ХАМАС в конце 2023 года. Только за 2025 год было зафиксировано около четырех тысяч таких преступлений.