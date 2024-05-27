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Второй этап выборов в Молодёжный совет при Мингорсовете прошёл в Московском районе

27 мая 2024 17:25
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Второй этап выборов в Молодежный совет при Мингорсовете прошел в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди кандидатов ученики школ и гимназий, студенты высших учебных заведений и работающая молодежь. Каждый представил свои проекты, которые направлены на улучшение жизни своего района и города. Они касаются самых разных сфер. Это коммунальное хозяйство, благоустройство и волонтерство. Московский район в Молодежном совете будут представлять 9 человек.

Второй этап выборов в Молодёжный совет при Мингорсовете прошёл в Московском районе-1

Анастасия Матарас, ученица средней школы № 67:
На самом деле это очень важно для меня, для моей школы. Я представляю в первую очередь честь школы. Для меня это важно, потому что я представляю себя уже на другом уровне.

Второй этап выборов в Молодёжный совет при Мингорсовете прошёл в Московском районе-4

Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
На место у нас в зависимости от округа 3-4 человека. Спрос действительно большой. И ребята хотят попасть в Молодежный совет при Мингорсовете. Проекты есть, проекты есть стоящие. Данный совет создан для того, чтобы донести до депутатов Мингорсовета те идеи, те мысли, которыми живет молодежь.

Второй этап выборов в Молодёжный совет при Мингорсовете прошёл в Московском районе-7

Сформировать состав Молодежного совета планируют до 1 июня, чтобы уже в период каникул он мог полноценно работать. В него войдут 60 молодых людей. Они совместно с депутатами горсовета 29-го созыва будут разрабатывать предложения по развитию столицы в различных областях: здравоохранении, образовании и культуре. Молодые люди после выборов сами смогут определиться, в какой секции им интересно работать.

# Молодежь Беларуси # общество # Егор Никитин

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