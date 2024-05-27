Второй этап выборов в Молодёжный совет при Мингорсовете прошёл в Московском районе

Второй этап выборов в Молодежный совет при Мингорсовете прошел в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Среди кандидатов ученики школ и гимназий, студенты высших учебных заведений и работающая молодежь. Каждый представил свои проекты, которые направлены на улучшение жизни своего района и города. Они касаются самых разных сфер. Это коммунальное хозяйство, благоустройство и волонтерство. Московский район в Молодежном совете будут представлять 9 человек.