Второй этап выборов в Молодёжный совет при Мингорсовете прошёл в Московском районе
Второй этап выборов в Молодежный совет при Мингорсовете прошел в Московском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Среди кандидатов ученики школ и гимназий, студенты высших учебных заведений и работающая молодежь. Каждый представил свои проекты, которые направлены на улучшение жизни своего района и города. Они касаются самых разных сфер. Это коммунальное хозяйство, благоустройство и волонтерство. Московский район в Молодежном совете будут представлять 9 человек.
Анастасия Матарас, ученица средней школы № 67:
На самом деле это очень важно для меня, для моей школы. Я представляю в первую очередь честь школы. Для меня это важно, потому что я представляю себя уже на другом уровне.
Егор Никитин, первый секретарь Московского районного комитета БРСМ:
На место у нас в зависимости от округа 3-4 человека. Спрос действительно большой. И ребята хотят попасть в Молодежный совет при Мингорсовете. Проекты есть, проекты есть стоящие. Данный совет создан для того, чтобы донести до депутатов Мингорсовета те идеи, те мысли, которыми живет молодежь.
Сформировать состав Молодежного совета планируют до 1 июня, чтобы уже в период каникул он мог полноценно работать. В него войдут 60 молодых людей. Они совместно с депутатами горсовета 29-го созыва будут разрабатывать предложения по развитию столицы в различных областях: здравоохранении, образовании и культуре. Молодые люди после выборов сами смогут определиться, в какой секции им интересно работать.