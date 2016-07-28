Начальник Стародорожского района газообеспечения: «Газифицирован город и 6 агрогородков, два населённых пункта»

Новости Беларуси. Сеть голубого топлива расширяется. В центральном регионе продолжается газификация городов и сёл. К отоплению природным топливом Стародорожщина присоединилась 10 лет назад. Бытовое удобство появилась в райцентре и 8 агрогородках.

В 2016 году газопровод появится в микрорайоне «Восточный» и деревне Коваличи.

Природный газ как альтернативу печному отоплению приняли почти все жители. И это не удивительно. Газификация сводит к минимуму человеческий труд, а также дает не только тепло, но и позволяет подогревать воду и готовить пищу, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Фёдров, начальник Стародорожского района газообеспечения:

На данный момент у нас газифицирован город и 6 агрогородков, два населённых пункта. Все затраты по строительству и проектированию данных сетей делятся на 30% и 70%. 30% – оплата кооперативов (создавались потребительские кооперативы как в городе, так и в агрогородках). 70% оплаты затрат брало на себя государство.

В первую очередь это экологичность, это безопасность. Это физический труд людей, который они застрачивают на отопление.