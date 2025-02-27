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В Молодечненской библиотеке запустили проект для детей с особенностями развития

27 февраля 2025 08:50
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Пет-терапию запустили в Минской области. Такой социальный проект реализуют в Молодечненской центральной районной библиотеке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Молодечненской библиотеке запустили проект для детей с особенностями развития-2

Для детей с особенностями психофизического развития на базе учреждения будут проходить бесплатные сеансы по общения с животными, что поможет снизить стресс и выработать гормон радости у малышей. С детьми взаимодействуют только специально обученные собаки. Проект реализуют при поддержке кинологического клуба, который базируется в Молодечно.

В Молодечненской библиотеке запустили проект для детей с особенностями развития-4

Татьяна Летунова, библиотекарь Молодечненской центральной районной библиотеки имени Максима Богдановича:
Мы приглашаем детей, которые имеют сложности с чтением. Дети, которые имеют какие-то комплексы в коллективе. Это очень полезный проект. И еще потому, что на сегодняшний день библиотека является все-таки социокультурным центром. 

Молодечненская центральная районная библиотека запустила еще один проект. Он нацелен на читателей старшего поколения. С помощью книг пожилые люди будут изучать историю родной страны и своей малой родины. А еще принимать участие в литературных гостиных, которые приурочены к различным датам. Сейчас готовится программа к 80-летию Победы.

В Молодечненской библиотеке запустили проект для детей с особенностями развития-6

Ирина Бобрович, библиотекарь Молодечненской центральной районной библиотеки имени Максима Богдановича:
Ежемесячно мы собираемся здесь с ними в библиотеке. Еще мы здесь проводим выездные мероприятия. Например, в том году мы ездили в Ракутевщину, где какое-то время жил Максим Богданович. В этом году мы планируем поехать в Вязанку, на родину Янки Купалы.

В Молодечненской библиотеке запустили проект для детей с особенностями развития-8

В библиотеке Молодечно более полумиллиона книг. Из них свыше 300 – это редкие издания. Ежегодно здесь обслуживают свыше семи тысяч читателей.

# Особенные дети # Дети # Развитие ребенка

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