В Молодечненской библиотеке запустили проект для детей с особенностями развития

Пет-терапию запустили в Минской области. Такой социальный проект реализуют в Молодечненской центральной районной библиотеке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пет-терапию запустили в Минской области. Такой социальный проект реализуют в Молодечненской центральной районной библиотеке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для детей с особенностями психофизического развития на базе учреждения будут проходить бесплатные сеансы по общения с животными, что поможет снизить стресс и выработать гормон радости у малышей. С детьми взаимодействуют только специально обученные собаки. Проект реализуют при поддержке кинологического клуба, который базируется в Молодечно.
Татьяна Летунова, библиотекарь Молодечненской центральной районной библиотеки имени Максима Богдановича:
Мы приглашаем детей, которые имеют сложности с чтением. Дети, которые имеют какие-то комплексы в коллективе. Это очень полезный проект. И еще потому, что на сегодняшний день библиотека является все-таки социокультурным центром.
Молодечненская центральная районная библиотека запустила еще один проект. Он нацелен на читателей старшего поколения. С помощью книг пожилые люди будут изучать историю родной страны и своей малой родины. А еще принимать участие в литературных гостиных, которые приурочены к различным датам. Сейчас готовится программа к 80-летию Победы.
Ирина Бобрович, библиотекарь Молодечненской центральной районной библиотеки имени Максима Богдановича:
Ежемесячно мы собираемся здесь с ними в библиотеке. Еще мы здесь проводим выездные мероприятия. Например, в том году мы ездили в Ракутевщину, где какое-то время жил Максим Богданович. В этом году мы планируем поехать в Вязанку, на родину Янки Купалы.
В библиотеке Молодечно более полумиллиона книг. Из них свыше 300 – это редкие издания. Ежегодно здесь обслуживают свыше семи тысяч читателей.