В Молодечненской библиотеке запустили проект для детей с особенностями развития

Пет-терапию запустили в Минской области. Такой социальный проект реализуют в Молодечненской центральной районной библиотеке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для детей с особенностями психофизического развития на базе учреждения будут проходить бесплатные сеансы по общения с животными, что поможет снизить стресс и выработать гормон радости у малышей. С детьми взаимодействуют только специально обученные собаки. Проект реализуют при поддержке кинологического клуба, который базируется в Молодечно.

Татьяна Летунова, библиотекарь Молодечненской центральной районной библиотеки имени Максима Богдановича:

Мы приглашаем детей, которые имеют сложности с чтением. Дети, которые имеют какие-то комплексы в коллективе. Это очень полезный проект. И еще потому, что на сегодняшний день библиотека является все-таки социокультурным центром.

Молодечненская центральная районная библиотека запустила еще один проект. Он нацелен на читателей старшего поколения. С помощью книг пожилые люди будут изучать историю родной страны и своей малой родины. А еще принимать участие в литературных гостиных, которые приурочены к различным датам. Сейчас готовится программа к 80-летию Победы.