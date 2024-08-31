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В Могилёвском лицее МВД прошёл субботник

31 августа 2024 13:39
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Новый могилевский специализированный лицей МВД 2 сентября распахнет свои двери для учащихся. Чтобы ребятам было комфортно жить и учиться, проделали колоссальную работу по реконструкции объекта. Теперь здесь созданы все условия, осталось лишь навести лоск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилёвском лицее МВД прошёл субботник-2

По поручению главы МВД на территории лицея высадился трудовой милицейский десант. На субботник приехали сотрудники, курсанты профильного института, личный состав. С лопатами, граблями и тряпками в руках они дружно наводили порядок на территории и в корпусах.

В Могилёвском лицее МВД прошёл субботник-4

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Сегодня практически окончательный штрих. Перед тем как ребята сядут за парты, нужно привести это все в глянцевый вид. Чистый, красивый, удобный и комфортный для учебы. Поэтому сегодня сотрудники могилевской милиции, представители Министерства внутренних дел приехали сюда, чтобы навести окончательный лоск и дать возможность ребятам учиться спокойно в комфортных условиях.

В Могилёвском лицее МВД прошёл субботник-6

Вместе охватили большой фронт работ: в каждом учебном классе, столовой, актовом и конференц-залах, спальных и других комнатах убрали строительный мусор, очистили мебель. А на прилегающей территории высадили цветы, туи, постелили газон.

# Милиция Беларуси

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