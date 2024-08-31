В Могилёвском лицее МВД прошёл субботник

Новый могилевский специализированный лицей МВД 2 сентября распахнет свои двери для учащихся. Чтобы ребятам было комфортно жить и учиться, проделали колоссальную работу по реконструкции объекта. Теперь здесь созданы все условия, осталось лишь навести лоск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению главы МВД на территории лицея высадился трудовой милицейский десант. На субботник приехали сотрудники, курсанты профильного института, личный состав. С лопатами, граблями и тряпками в руках они дружно наводили порядок на территории и в корпусах.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Сегодня практически окончательный штрих. Перед тем как ребята сядут за парты, нужно привести это все в глянцевый вид. Чистый, красивый, удобный и комфортный для учебы. Поэтому сегодня сотрудники могилевской милиции, представители Министерства внутренних дел приехали сюда, чтобы навести окончательный лоск и дать возможность ребятам учиться спокойно в комфортных условиях.