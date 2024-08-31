Роман Головченко встретился с главой Башкортостана

Независимые от заморских «центров силы» Россия и Беларусь будут надежными союзниками и друзьями. Уверенность в этом выразил Роман Головченко, посещая Уфу, где наша делегация находится с официальным визитом. В программе переговоры, торжественные и памятные церемонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Развитие сотрудничества с Башкортостаном обсудили на встрече премьер-министр Беларуси и глава региона Радий Хабиров. Одна из основных задач – не сбавлять темпы роста взаимной торговли. Здесь, как и в реализации совместных проектов, сейчас жизненно необходима положительная динамика, подчеркнул Роман Головченко. В прошлом году достигли больших объемов в товарообороте. Важнейшим направлением нашего торгово-экономического взаимодействия остается промышленная кооперация. Реализуется немало совместных проектов по сборке троллейбусов, гусеничных тракторов из белорусских машинокомплектов и не только.

Радий Хабиров, глава Башкортостана (Россия): Между Башкортостаном и Беларусью достигнуты прочные договоренности в области технической модернизации. Наши производители успешно работают с минским тракторным и моторными заводами. Заводом «Гомсельмаш», Гомельским заводом литья и нормалей, предприятием «Запагромаш», «Лидагропроммаш». За пять лет башкирские аграрии приобрели более 16 тысяч единиц сельхозтехники и оборудования на 56 миллиардов рублей.

Стороны намерены наращивать объемы производства. Но прежде нужно сверить часы. Принято решение о проведении внеочередного заседания совместной рабочей группы, которое пройдет в сентябре.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Я вижу, что идет по некоторым проектам расхождение информации. Наши, условно говоря, белорусские участники тех или иных мероприятий плана докладывают одну информацию нам. От ваших участников появляется другая информация, и идет расхождение в версиях. Понятно, что где-то могут быть всякого рода вопросы, но надо сверить часы.

Помимо деловых переговоров, представительная белорусская делегация приняла участие в мероприятиях, посвященных 450-летию Уфы. Роман Головченко возложил цветы к памятнику национального героя Башкортостана Минигали Шаймуратова. Сегодня же возле стелы «Уфа – город трудовой доблести» заложили капсулу времени для будущих поколений. Ее вскроют через полвека, когда будет масштабно праздноваться 500-летие столицы Башкортостана.