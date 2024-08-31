Многофункциональная спортивная площадка открылась в Мостах

Атмосфера праздника царит 31 августа и в городе Мосты. Здесь в торжественной обстановке разрезали красную ленту и открыли новую многофункциональную спортивную площадку. Она разместилась на территории 1-й гимназии, но предназначена не только для учащихся. Посещать объект смогут все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка появилась здесь благодаря социальному проекту Президентского спортивного клуба. Инициатива была запущена в июле 2021-го. Подобные локации открываются по всей стране и неизменно притягивают к себе любителей активного образа жизни. Только в Гродненской области возвели 18 таких комплексов.

Мы успели опробовать площадку немного, нам понравилась она очень. Она современная, многофункциональная, здесь есть площадка для баскетбола.

Андрей Санько, председатель Мостовского райисполкома:

Это вторая в нашем городе, в прошлом году мы открыли ее на территории 5-ой школы. Она пользуется популярностью среди молодежи, среди взрослого поколения. И мы видим, что количество юных мостовчан, которые хотят заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, с каждым разом увеличивается.

Открытие спортивного объекта приурочено ко Дню города, который жители райцентра празднуют сегодня. Кроме того, площадка стала приятным подарком школьникам к началу учебного года.