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Многофункциональная спортивная площадка открылась в Мостах

31 августа 2024 11:24
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Атмосфера праздника царит 31 августа и в городе Мосты. Здесь в торжественной обстановке разрезали красную ленту и открыли новую многофункциональную спортивную площадку. Она разместилась на территории 1-й гимназии, но предназначена не только для учащихся. Посещать объект смогут все желающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Многофункциональная спортивная площадка открылась в Мостах-2

Площадка появилась здесь благодаря социальному проекту Президентского спортивного клуба. Инициатива была запущена в июле 2021-го. Подобные локации открываются по всей стране и неизменно притягивают к себе любителей активного образа жизни. Только в Гродненской области возвели 18 таких комплексов.

Многофункциональная спортивная площадка открылась в Мостах-4

Мы успели опробовать площадку немного, нам понравилась она очень. Она современная, многофункциональная, здесь есть площадка для баскетбола.

Многофункциональная спортивная площадка открылась в Мостах-6

Андрей Санько, председатель Мостовского райисполкома:
Это вторая в нашем городе, в прошлом году мы открыли ее на территории 5-ой школы. Она пользуется популярностью среди молодежи, среди взрослого поколения. И мы видим, что количество юных мостовчан, которые хотят заниматься спортом, вести здоровый образ жизни, с каждым разом увеличивается.

Открытие спортивного объекта приурочено ко Дню города, который жители райцентра празднуют сегодня. Кроме того, площадка стала приятным подарком школьникам к началу учебного года. 

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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