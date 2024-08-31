Все школьные автобусы Гродненской области прошли проверку на безопасность

Совсем скоро школьники и студенты сядут за парты, кто-то в первый раз заполнит дневник. 1 сентября по всей стране отметят День знаний. К этому событию ответственно готовятся не только учащиеся, но и преподаватели, учебные заведения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопросы образования находятся на личном контроле главы государства. На неделе Александр Лукашенко провел Республиканский педсовет, чтобы еще раз поговорить о том, что упустили и какие моменты нужно подтянуть. Прежде всего, задача учителей – донести до ребят, что школа это храм, и поведение в учреждении образования должно быть соответствующим. Такое поручение Президент давал еще в прошлый раз

Чтобы трепет, о котором говорил Александр Лукашенко, возник, важно и состояние учреждений образования. Государство уделяет большое внимание в том числе материально-технической базе. Ежегодно кабинеты модернизируются: закупают компьютеры, мультимедийные проекторы и доски. Что делает процесс обучения более продуктивным и разнообразным.

Валентина Садовничая, директор гимназии № 2 Гродно:

При подготовке к новому учебному году ежегодно приобретаем новую современного дизайна мебель, учитывая материалы, из которых она изготовлена, цветовую гамму. Чтобы ученику, войдя в класс, создать настроение определенное, чтобы он понял, что он вошел в подготовленное, уютное, светлое здание. Большое внимание уделяем обустройству прилегающей территории, спортивных сооружений, приобретаем новый спортивный инвентарь. Нам хочется, чтобы гимназия была для всех участников образовательного процесса домом, в котором тепло.

Отдельное внимание безопасности, в том числе при транспортировке учащихся. Например, в Гродненской области в подвозе к школам нуждаются более 8 тысяч детей. В регионе прошли проверку все 250 школьных автобусов. К слову, 24 из них совершенно новые. Уже 2 сентября они отправятся в свой первый рейс.