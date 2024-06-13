Польша вводит буферную зону на границе с Беларусью

Западные соседи держатся тактики контрпродуктивных взаимоотношений. Польские власти утвердили постановление о возвращении на нескольких участках границы с Беларусью буферной зоны глубиной от 200 метров до 2 километров. Документ начинает действовать сегодня, 13 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Таким образом, правовое и практическое поле взаимодействия на границе продолжает разрушаться. Совместная охрана рубежей велась не один десяток лет. Но руководство современной Польши, очевидно, оплачивается и управляется из-за океана, а потому польское правительство блокирует транзит на белорусском направлении, накладывает эмбарго на нашу продукцию, разворачивает на восточных рубежах военные контингенты и объявляет о возведении заграждений.

Нынешний запрет якобы решит вопрос с беженцами и будет действовать 90 дней. Но, скорее всего, создаст еще большую напряженность на границе. Ведь, как подчеркивал наш Президент, наилучшая гарантия безопасности для Польши сегодня – это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации и гонки вооружений.